В Соединенных Штатах ожидают, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план по мирному урегулированию украинского конфликта до 27 ноября.

Как пишет Financial Times, источники из числа украинских чиновников называют такую дату, чтобы позднее в ноябре можно было "представить мирную сделку в Москве" и завершить процесс мирного урегулирования к началу декабря.

Однако в США считают маловероятным, что сторонам конфликта удастся уложиться в обозначенные сроки — Киев категорически не согласен с рядом пунктов американского плана и прорабатывает встречные предложения.

The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника подтверждает, что Киев внес правки в предложенный США мирный план, чтобы избежать аудита полученной международной помощи и возможной ответственности за коррупцию. Это подразумевается в пункте о полной амнистии для всех сторон за действия, совершенные во время конфликта.

Сам Зеленский, комментируя перспективы подписания мирного соглашения, заявил, что ""Украина сделает всё, чтобы никто в мире не сказал, что якобы это мы срываем дипломатию".

Тем временем заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев "не торгует территориями" и не примет ограничение украинской армии. По словам дипломата, Украина готова к содержательным переговорам для окончания конфликта, в том числе на уровне лидеров, но "красные линии" Киева "четкие и неизменные".