Названа королева красоты на конкурсе "Мисс Вселенная" в Таиланде

В этом году смотр самых красивых девушек мира проходил в Таиланде. Сегодня, 21 ноября, стала известна победительница. Ею стала представительница Мексики Фатима Бош.

Дальше места распределились таким образом: 1-я вице-мисс — Правинар Сингх из Таиланда, 2-я вице-мисс — Стефани Абасали из Венесуэлы, 3-я вице-мисс — Ахтиса Манало из Филиппин, 4-я вице-мисс — Оливия Яце из Кот-д'Ивуар, передает Starhit.

Примечательно, что представительница России, 22-летняя Анастасия Венза, не попала даже в топ-30, поэтому не смогла пройти в финал.

Отметим, что этот конкурс красоты в самом начале потряс скандал, причем он был связан как раз с будущей победительницей. Исполнительный директор Нават Итсарагрисила публично отчитал представительницу Мексики, и ее представителей за то, что она не выставила спонсорский пост про Таиланд, назвал делегацию "тупыми", попросил охрану удалить ее из зала и пригрозил миграционной полицией.

Президент смотра "Мисс Вселенная" Рауль Роча Канту поспешила извиниться за всех, сам исполнительный директор так же попросил прощения в TikTok. Отстранять никого не стали.