В Белом доме объяснили слова Трампа о журналистке-свинке

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку "свинкой" из-за ложной информации в СМИ.

американского лидера очень "расстраивают журналисты, которые лгут и распространяют ложь о нем и администрации", заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

"Президент очень прям и честен со всеми в этой комнате. Вы все это видели, все это испытали", - передает РИА Новости.

14 ноября Трамп в ходе общения с журналистами назвал "свинкой" журналистку Bloomberg Кэтрин Люси. Та задала вопрос о возможных связях президента США с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в секс-торговле.

"Тихо, свинка", – сказал Трамп в ответ.

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля 2019 года по обвинению в торговле детьми во Флориде и в Нью-Йорке. Спустя месяц он покончил с собой в тюремной камере. В материалах финансиста засветились многие известные люди.