Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя процитировал роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев", комментируя коррупционный скандал на Украине.

Киевский режим – это вороватая коррумпированная шайка, передает его слова ТАСС.

"Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: "А где денежки?" - "Какие денежки?", - сказал политик.

В начале ноябре Национальное антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начало расследование в отношении компании "Энергоатом", которая является оператором атомных электростанций страны. Выяснилось, что при участии давнего соратника президента Владимира Зеленского бизнесмена Тимура Миндича и ряда других лиц было незаконно выведено за границу около 100 миллионов долларов.

Президент России Владимир Путин, комментируя коррупционный скандал, заявил, что он связан с узурпацией власти киевским руководством и личным интересом тех, кто сейчас находится у руля.