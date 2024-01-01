Россиянам напомнили про обязанность оплатить три важных налога

До 1 декабря россияне должны оплатить три основных налога за предшествовавший календарный год: на имущество, землю и транспорт. Об этом напомнил в пятницу, 21 ноября, генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов.

Как пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм", если владелец имущества не оплатит налоги до 1 декабря, на сумму долга начинают начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки. Если власти выявят признаки намеренного сокрытия имущества и занижения стоимости, придется заплатить еще и штраф в размере от 20 до 40% от суммы налога.

Налоговое уведомление присылают почтой по месту регистрации плательщика или направляют в личный кабинет на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Если уведомление не пришло, его можно запросить в любой налоговой инспекции или в многофункциональном центре (МФЦ).

По словам Голощапова, если в 2024 году гражданин приобрел новое имущество, но уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нем в ФНС до 31 декабря. В ином случае отсутствие квитанции освобождает от ответственности за неуплату налога.

Если налог начислили на имущество, которого физически нет — например, дом сгорел — требуется подать в налоговую инспекцию заявление с приложением подтверждающих документов.

Ранее юрист Анастасия Белоглазова напомнила, что россияне с 2025 года платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по прогрессивной шкале — в зависимости от суммы полученного дохода. Для каждой ступени предусмотрена своя ставка, однако прогрессивная шкала не затрагивает денежное довольствие и иные выплаты за работу в зоне боевых действий для действующих военных. Исключение сделано и для работающих на Крайнем Севере, а также для доходов в виде дивидендов.

Тем временем Государственная дума приняла ряд поправок в действующее законодательство, включая положение о налоговых льготах для некоторых категорий граждан. Например, многодетные россияне смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Участников спецоперации и членов их семей освободят от транспортного и земельного налогов.