Американский план мирного урегулирования конфликта на Украине предусматривает отказ киевского режима от притязаний на вступление в НАТО. В обмен украинским властям предлагают гарантии безопасности наподобие принципов функционирования Североатлантического альянса.

Как сообщает Axios, наряду с пресловутым планом из 28 пунктов Вашингтон передал Киеву еще один проект документа. В нем говорится о гарантиях в сфере безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ в случае вооруженного нападения на одну или несколько членов НАТО.

В документе подчеркивается, что Соединенные Штаты будут квалифицировать "значительное, преднамеренное и продолжительное вооруженное нападение" России на Украину как угрозу миру и безопасности трансатлантического сообщества. В этом случае, по итогам консультаций США с Украиной, Европой и НАТО, будут предприняты ответные меры.

Членство в НАТО является давней мечтой киевского режима в расчете на норму о коллективной обороне, но исполнять эту мечту альянс не торопится, не желая принимать в блок воюющее государство. Россия при этом категорически против появления члена Североатлантического альянса у себя под боком — этот вариант должно было исключить обещание западных стран не допускать расширение НАТО на восток.

Глава итальянского кабмина Джорджа Мелони предлагала дать Украине гарантии безопасности без приема в Североатлантический альянс, обязав членов НАТО в течение суток согласовать военную поддержку киевского режима, если Россия возобновит боевые действия.