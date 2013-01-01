Поправки о 13-й пенсии вновь внесут в Госдуму

Думская фракция "Справедливая Россия — За правду" планирует внести на рассмотрение парламента законопроект о выплате к Новому году 13-й пенсии. Об этом рассказал в пятницу, 21 ноября, руководитель фракции Сергей Миронов.

Политик напомнил, что его однопартийцы выступают с такой инициативой с 2013 года, поскольку "в условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к Новому году".

Как отметил Миронов, многие пенсионеры вынуждены тратить существенную часть получаемых выплат на оплату коммунальных услуг и лекарства — в итоге средств не хватает даже на продукты. 13-я пенсия, приуроченная к празднику, даст возможность пожилым россиянам "себя побаловать, накрыть нормальный стол, купить подарки внукам", цитирует парламентария ТАСС.

Ранее в Госдуме заявили, что по всей России необходимо повысить пенсии до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что это хотя бы немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками и даже путешествовать по стране.

Тем временем в Социальном фонде рассказали, что электронное удостоверение пенсионера можно оформить через портал "Госуслуги". Для тех, кто только выходит на пенсию, QR-код сформируют автоматически в течение десяти дней после назначения пенсии. По желанию можно получить и пластиковое пенсионное удостоверение — в МФЦ или клиентской службе Соцфонда.