В Приангарье семь поездов задерживаются из-за схода вагонов и локомотива

В Иркутской области сошли с рельсов вагоны с углем, движение поездов полностью остановлено.

Инцидент произошел в 1:15 по местному времени (20:15 по мск) на железнодорожной станции Облепиха Восточно-Сибирской железной дороги. Опрокинулись локомотив и восемь вагонов. Пострадавших нет.

Движение полностью остановлено, задерживаются семь пассажирских поездов. Максимальное время задержки составляет девять часов. На путях ведутся восстановительные работы.

По предварительным данным, причиной схода вагонов с углем стал посторонний предмет, оставленный на путях, сообщили в региональном главке СК. Скорее всего, его оставили работники, проводившие ремонт.

Размер ущерба составил более одного миллиона рублей, пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.