Дважды попадавший в реанимацию Григорий Лепс: "Ненавистью нельзя жить — она сожрет изнутри"

Григорий Лепс считается одним из самых успешных и востребованных артистов на нашей эстраде. Его рабочий график расписан на месяцы вперед. Артист много гастролирует, зрители его неизменно принимают с большой радостью, поют с ним его хиты.

Интересно, что сам исполнитель точно никогда не знает, какая песня "выстрелит", а какая не найдет отклика у слушателей. "Я сомневался в песне "Самый лучший день", а она стала хитом. Не предполагал, что "Я счастливый" станет такой популярной. Про "Водопадом" думал: красивое произведение. Но стопроцентной уверенности не было. Я выбираю песни по сердцу", - признался артист.

Однако певец заявил, что сразу понял - композиция "Рюмка водки на столе" точно станет хитом. "Почувствовал, что у нас такая страна — все любят гулять", - с улыбкой объяснил Григорий.

Сам певец не скрывает, что одно время имел зависимости, которые серьезно отразились на его здоровье. "Я мог несколько раз в жизни просто похоронить свой талант. У меня были два прекоматозных состояния, две реанимации. Бог решил, что я еще пока нужен здесь. Завтра решит по-другому - меня не будет", - откровенно заявил певец.

Артист обладает горячим темпераментом. Ему сложно смириться со многими вещами, например, с несправедливостью, с хамством. Однако Лепс старается "отпускать" ситуацию. "Были какие-то обиды на каких-то людей. Да Бог с ними. Прошлое должно остаться в прошлом. Нельзя им жить — оно тебя съест. Ненавистью нельзя жить — она сожрет изнутри. Надо просто отпустить ситуацию. И пусть люди живут, как хотят", - рассуждает исполнитель в беседе с "Минской правдой".

По мнению певца, миром правит не любовь, а страх - боязнь за детей, боязнь смерти, боязнь неизвестности. Деньги тоже имеют значение, но конкретно для него не стоят на первом месте. Например, Григорий Лепс никогда не будет петь для преступника или для хама.