Десятки россиян находятся в зоне бедствия во Вьетнаме

Не менее 70 россиян находятся в зоне бедствия в центральных провинциях Вьетнама, которые страдают от аномальных наводнений. Об этом сообщили в нашем генконсульстве в Хошимине. Дипломаты держат связь с соотечественниками, некоторые из которых оказались заблокированы большой водой в труднодоступных районах.

Тем временем жертвами стихии стали уже более 40 человек, 9 числятся пропавшими без вести. Затоплены крупные населённые пункты и множество деревень, а также 13 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

В горах сходят оползни. Эвакуировано более 60 тысяч человек. Из-за масштабов бедствия спасатели и экстренные службы с трудом справляются с нагрузкой.