Собянин: Обрабатывающая промышленность стала движущей силой экономики Москвы

В Москве объём производства обрабатывающих отраслей вырос более чем в три раза за последние шесть лет. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, власти столицы поддерживают приоритетные высокотехнологичные предприятия.

Для них создают качественную промышленную инфраструктуру. Ключевая площадка для размещения новых производств - особая экономическая зона "Технополис Москва". На его территориях работает свыше 230 компаний.

Планируется, что через пять лет их будет уже около 600. Для этого значительно расширят производственную и деловую инфраструктуру.