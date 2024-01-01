Москвичам рассказали, когда ждать устойчивый снежный покров

Погода в России начнет постепенно портиться — в выходные 22-23 ноября прогнозируются осадки в виде чередующего мокрого снега и дождей. Об этом предупредил в пятницу, 21 ноября, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как рассказал эксперт в интервью радио Sputnik, в воскресенье и особенно в понедельник сформируется снежный покров толщиной до одного-трех сантиметров. Тишковец назвал это "стартовой позицией для образования, наконец-то, устойчивого снежного покрова, потому что дальше уже, что называется, возврата нет".

При этом температурный режим, особенно в начале следующей недели, будет слабо отрицательным. Это означает, что выпавшие накануне осадки уже вряд ли будут таять, заявил Тошковец.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова не исключала, что до конца ноября в столичном регионе может "покружить настоящий снежок". При этом в последние осенние дни в Москве и Московской области установилась невероятно теплая погода, был даже установлен температурный рекорд.

Гидрометцентр предполагал, что предстоящая зима на большей части территории России будет холоднее, чем годом ранее. В частности, почти по всей стране средняя температура декабря прогнозируется ниже, чем в 2024 году. В январе столбики термометров будут падать ниже прежних отметок в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов.