Убийца нянь из Подмосковья может избежать тюрьмы

В Подмосковье задержали серийного маньяка, похищавшего молодых нянь.

В правоохранительные органы обратились мать 19-летней жительницы подмосковного Королева и сестра 25-летней москвички по факту исчезновения родственников. Одна девушка пропала 27 июля, вторая – 27 октября текущего года, сообщил подмосковный главк СКР.

Третью пропавшую нашли в больнице в Волгоградской области. Она рассказала подробности о страшном маньяке, орудующем в Подмосковье. Им оказался 46-летний ранее судимый житель Богородского района Подмосковья – Дмитрий Артамошин. Он отучился на психолога, создал семью. В нулевых годах его судили за угон автомобиля и воровство техники. Работал перекупщиком подержанных автомобилей.

Но на деле оказалось, что мужчина держал свою семью в страхе. Он регулярно избивал свою жену, заставлял принимать ее наркотики. Женщина не выдержала и ушла от него, Дмитрий объявил супругу в розыск. После побега Дмитрий остался один с 9-летний сыном. Бабушка со стороны матери попыталась забрать внука, но суд не рассмотрел заявку, пишет telegram-канал Mash. Сейчас супруга маньяка находится в Санкт-Петербурге.

После ухода жены, Дмитрий начал искать ребенку няню – на вакансию откликались молодые девушки. Сначала все шло гладко: Дмитрий втирался в доверие, рассказывая про "плохую жену", а после показывал свое истинное лицо. Мужчина подсаживал нянь на наркотики, насиловал и калечил их.

На счету маньяка по меньшей мере четыре жертвы. Одна из них едва не задушила Дмитрия, но в последний момент ей стало жалко девятилетнего сына и она не решилась на убийство.

В настоящий момент фигурант дела заключен под стражу. Его обвиняют в убийстве двух девушек, в склонении к употреблению наркотиков двух других девушек, а также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Если экспертиза признает его невменяемым, то он может избежать тюрьмы, пишет telegram-канал SHOT.

Расследование дела продолжается. Следствие просит оказать содействие в поиске пропавших девушек. Если есть какая-либо информация, то ее следует сообщить в следственный отдел по городу Ногинску.

С 9-летний мальчиком сейчас работают психологи – он сильно запуган, на его теле обнаружены шрамы. Как стало известно telegram-каналу Baza, отец заставлял его пить "невкусный сок"﻿, от которого отрубался на долгие часы. Следственные органы проверяют соцработников на халатность. Кроме того, ребенка сажали за руль автомобиля, чтобы тот "довез отца в магазин за пивом".