В Москве проходит финал турнира по бухучёту "Звёзды профессии"

В Москве сегодня подводят итоги четвёртого ежегодного турнира по бухгалтерскому учёту "Звёзды профессии". Финал конкурса проходит в павильоне ВДНХ "Умный город".

Там встретились десять команд, которые по итогам двух отборочных онлайн-этапов набрали наибольшее количество баллов. Участники проходили тесты на логику, внимание, пространственное мышление, умение работать с цифрами и анализировать тексты. А также выдержали испытание на знание нормативно-правовых актов.

Сегодня финалисты решают бухгалтерские задачи и разбирают нестандартные кейсы.