Медведица Маня из Приморья любит сладости и ищет новый дом

Настоящую тягу к знаниям проявила молодая медведица в Приморском крае. Хищница пришла к школе и настойчиво пыталась попасть в здание. Однако учителя решили, что косолапой гостье больше подойдёт другое заведение. Сейчас она находится под наблюдением специалистов центра реабилитации. Что им уже удалось выяснить о любопытном звере?

Таких учеников не ждут ни в одной школе. В том числе и этой, в селе Первомайское Ханкайского района. Косолапая ценительница знаний усиленно пытается проникнуть в здание. Но учителя отважно держат оборону.

На уроки пробраться не удалось. Но медведица спокойно, без суеты и агрессии, осмотрела школьный двор и обнюхала все заборы. Судя по реакции местных жителей, и тому, что зверя они называют по имени, эта мохнатая гостья в селе не первый раз.

Продолжить прогулку по школьному двору медведице, конечно, не дали. Учителя вызвали Госохотнадзор. И так как хищница оказалась почти ручной, ее быстро отловили и фактически вывели за лапы. Медведицу доставили в центр реабилитации. На осмотре ветеринары обнаружили, что Маше кто-то удалил все нижние и верхние клыки.

"Причем, удалены хирургическим методом. Это не просто так, обломала или еще что-то. Видимо, ее готовили то ли на притравочную станцию или где то содержать в неволе", - рассказал Виктор Кузьменко, председатель межрегиональной общественной организации "Центр реабилитации тигров и других редких животных".

Мане примерно полтора года. Она в отличной физической форме. Упитанная. Весит почти 60 килограммов. Но ведет себя совсем не как хищница. Ничего не боится. А сотрудникам центра реабилитации дает себя гладить даже во время еды. Скорее всего, эта гималайская медведица с самого раннего возраста жила у людей.

В еде Маня оказалась очень разборчива. Она далеко не всеядна, как дикие медведи. Любит молоко, печенье, сладости. Специалисты предполагают, что такое пищевое поведение — результат воспитания бывших хозяев. Поэтому сейчас, чтобы накормить медведицу полезной кашей, приходится добавлять мед.

Из-за того, что Маня жила у людей, и она вообще не проявляет агрессию, то вернуться в дикую природу ей уже не получится. Поэтому сейчас сотрудники центра реабилитации подыскивают ей новый дом.

Специалисты надеются, что в ближайшее время Маня переедет в зоопарк. Тем временем правоохранительные органы ищут ее бывшего хозяина. Ведь медведи занесены в список особо опасных животных и содержать их в домашних условиях запрещено.