Политические лидеры стран Европы разрабатывают альтернативный план мирного урегулирования конфликта на Украине. Как утверждают источники, этот вариант более выгоден киевскому режиму, нежели предлагаемый Соединенными Штатами.

Как пишет The Wall Street Journal, европейские лидеры рассчитывают представить свой проект мирного соглашения в ближайшие дни, но пока предавать план огласке не хотят. При этом Киев пока не дал согласия на участие в этом плане.

Politico уточняет, что канцлер Германии Фридрих Мерц "интенсивно" занимается "координацией европейского ответа, который позволил бы сохранить мирное предложение для Украины на правильном пути".

Ранее сообщалось, что Вашингтон не привлекал европейцев к разработке мирного соглашения — сообщение о таком плане ошеломило чиновников в ЕС и на Украине. Однако госсекретарь США Марко Рубио пообещал обсудить с европейскими партнерами эту тему и разъяснить им американский план.

Источники сообщают, что пресловутый американский план предусматривает отказ киевского режима от притязаний на вступление в НАТО. В обмен украинским властям предлагают гарантии безопасности наподобие принципов функционирования Североатлантического альянса.