Дискуссия об отмене скидок на маркетплейсах получила продолжение

Крупнейшие российские банки высказали свою позицию в рамках дискуссии о том, вправе ли маркетплейсы делать скидку на товары в зависимости от способа их оплаты.

Как сообщает ТАСС, Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк высказались в поддержку скидок на маркетплейсах, однако подчеркнули, что увязка цены товара с конкретным платежным инструментом может вводить покупателей в заблуждение.

Клиент должен получать обещанную выгоду в любом удобном ему сценарии оплаты, подчеркивают кредитно-финансовые организации. Поэтому банки призвали обязать маркетплейсы устанавливать единую цену и не снижать ее путем предоставления скидки вне зависимости от того, какое электронное средство платежа карта какого банка используется для оплаты.

Дискуссия разгорелась после заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что цена товара на маркетплейсе не должна меняться в зависимости от способа оплаты, иначе сложно отследить злоупотребления. Также глава регулятора призвала конкретизировать правила недискриминационного доступа на маркетплейсы, начав с запрета некоторых практик, которые нарушают конкурентную среду.

Однако председатель "Деловой России" Алексей Репик высказался против отмены скидок на маркетплейсах. Он заявил, что нельзя предпринимать меры, которые скажутся на росте инфляции, и принуждать потребителей приобретать товары дороже, чем они могли бы их купить.

Ранее Федеральная антимонопольная служба заставила маркетплейсы скорректировать свои правила для продавцов. Ведомство уточнило, что соответствующие требования были выдвинуты по итогам заседания Экспертного совета по развитию конкуренции в области информационных технологий.

В августе премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с руководителем Росаккредитации Дмитрием Вольвачем защиту отечественного рынка от контрафактных товаров и контроль за работой маркетплейсов. В проекте уже участвуют 14 маркетплейсов, предоставляя гражданам возможность проверить безопасность более 31 миллиона товаров.