Брошенная жена отказалась от миллионов долларов ради "фасолинки" Товстика

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Роман поддерживал женский клуб Полины и даже отпускал с ней в путешествия своих детей. Однако, как уверяют любовники, чувства их захлестнули лишь год назад. Диброва сопротивлялась, пыталась забыть мужчину, даже пошла в церковь. Но любовь оказалась сильнее.

Летом Полина объявила мужу, что влюбилась в Товстика. Дмитрий был ошарашен, но не стал устраивать скандал и делить детей или стараться как-то уколоть жену. А вот супруга Елена устроила настоящую истерику, когда узнала, что Роман бросает ее с шестью детьми. Собственно, благодаря ей вся эта история и стала достоянием общественности.

Интересно, что несколько недель назад в Сети распространилась информация, что Товстики тоже оформили развод, однако Елена эту информацию опровергла. По словам Кати Гордон, которая ранее представляла ее интересы, Товстик отказалась от миллионов долларов отступных и надеется вернуть мужа.

"Лене Товстик я выбила имущество на серьезную сумму — более восьми миллионов долларов. Но дело в том, что Елена действительно любит своего мужа. Она нацелена не на удачный юридический или финансовый исход нашего дела, а на то, чтобы сохранить брак", - объяснила Гордон Starhit.

Также она подтвердила, что Товстики пока так и не разведены.

Ранее Дмитрий Дибров впервые высказался в адрес любовника Полины. Комментарий получился довольно ироничным: разлучника он из-за отсутствия у того волос на голове сравнил с фасолью.