ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре

В Краснодаре сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге.

Преступление готовил гражданин Украины по заданию спецслужб киевского режима, сообщили в региональном управлении спецслужбы. Установлено, что мужчину завербовала СБУ через запрещенную в России социальную сеть. Он получил задание на совершение теракта.

Подрыв путей удалось предотвратить, а мужчину задержать. Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению террористического акта" и "Незаконное приобретение взрывного устройства с использованием сети "Интернет".

Во время обысков у злоумышленника изъяли телефон и выяснили, где находится тайник со взрывным устройством.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, который готовил покушение на высокопоставленного офицера Минобороны России. Его собирались убить отравленным английским пивом.