Предприниматель из Царицына собирает для бойцов СВО большие гуманитарные грузы

На официальном сайте мэра столицы рассказали, как предприниматель из Царицына поддерживает участников СВО. Владелец техцентра отправил бойцам спецоперации плиты и дизельные отопители.

"Единственный способ определить будущее – создать его своими руками! Присоединяйтесь к благотворительной организации "Я человек", – приводятся в сообщении слова Станислава, который присоединился к волонтерской группе полтора года назад.

Как отмечается, волонтеры собирают для бойцов сезонные грузы. Так, предприниматель закупил для отправки десять мощных дизельных отопителей и 20 портативных газовых плит.

"Кроме того, Станислав положил в посылки 150 пар термоносков. По словам военнослужащих, сейчас они особенно востребованы", - говорится в сообщении (цитата по АГН "Москва").

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил московских предпринимателей за неоценимую помощь бойцам СВО. Это комплексная и системная поддержка.