В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на стоматолога для мамы

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект, предусматривающий право многодетных матерей использовать средства материнского капитала для оплаты стоматологии и услуг ортодонта, причем не для детей, а для себя.

Однако в случае принятия указанных поправок потребуется соблюсти важное условие. Использовать средства маткапитала для лечения зубов многодетные женщины, по задумке автора идеи, можно будет только в государственных и муниципальных медицинских организациях, финансируемых в системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Предложивший эти поправки депутат Дмитрий Гусев объяснил, почему речь идет только о многодетных матерях. Он отметил в комментарии РИА Новости, что стоматологическая помощь — серьезная статья расходов для семей, где воспитывается трое и более детей. Многодетные мамы зачастую не могут себе позволить выкроить деньги на лечение своих зубов, хотя от здоровья женщины напрямую зависит благополучие детей.

Ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что поддержка россиянок, решившихся стать мамами в более раннем возрасте, увеличит вероятность рождения последующих детей. С учетом этого парламентарий предложила увеличить сумму материнского капитала еще на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет.

При этом использование материнского капитала на покупку автомобиля в России так и не одобрили, несмотря на периодическое возвращение к этому вопросу. Глава государства Владимир Путин выразил мнение, что к предложениям по расширению использования маткапитала необходимо относиться аккуратно и не нужно пускать его на приобретение машин.