Собянин: Почти 1,6 млрд поездок совершено за шесть лет на МЦД

Первым и вторым Московским центральным диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) исполнилось шесть лет. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале, протяженность линий на сегодняшний день превысила 300 километров.

"Первые два диаметра стали началом создания целой сети наземного метро. Сегодня в столичном регионе четыре МЦД, работает 137 станций. Протяжённость линий превысила 300 км. Диаметры максимально связаны с другими видами московского транспорта: больше 100 пересадок на метро, МЦК и между МЦД", - говорится в сообщении.

Пассажиропоток на Диаметрах продолжает расти. По столице ежесуточно на МЦД совершается до 500 тысяч поездок.

"Московские центральные диаметры стали полноценным наземным метро, альтернативой другим видам городского транспорта. Развитие МЦД не прекращается", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Московских центральных диаметрах запущена сотая "Иволга". Юбилейный поезд - стильного черного цвета.