Сын Климовой и Петренко вырос ослепительным красавцем

Екатерина Климова была трижды замужем. От ювелира Ильи Хорошилова у актрисы есть дочь Елизавета. В браке с актером Игорем Петренко артистка родила сыновей Матвея и Корнея. А от молодого актера Гелы Месхи у актрисы подрастает дочь Белла.

Сегодня, 21 ноября, звезда сериала "По законам военного времени" поздравила сына Матвея с днем рождения. Юноше исполнилось 19 лет. По такому случаю Екатерина опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" несколько фотографий именинника и оставила трогательную подпись.

"Матвей очень рано стал говорить и сразу предложениями. Прохожие не могли пройти мимо его огромных, распахнутых, невероятно красивых глаз и всегда открытого от удивления рта, он как будто произносил беззвучно букву "О". А еще родился он с длинными и кучерявыми волосами, все умилялись и с улыбкой спрашивали, как же зовут прелестное создание... Сегодня тебе 19! Ты так же восхищенно смотришь на этот мир, а я на тебя . Пусть так будет всегда! Люблю", - обратилась к сыну Климова.

В комментариях многочисленные подписчики, причем не только обычные люди, но и знаменитости, рассыпались в поздравлениях и комплиментах имениннику. По их мнению, Матвей вырос ослепительным красавцем, который в своей внешности удачно сочетает черты родителей, актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко.