В Екатеринбурге преподавателя музыки обвинили в покушении на убийство детей

В Екатеринбурге учителя игры на балалайке обвинили в покушении на убийство несовершеннолетних.

Заседание по избранию меры пресечения состоится 21 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе судов Свердловской области. СК ходатайствует о его аресте.

Как удалось выяснить следствию, 33-летний Артем Ваганов якобы приглашал детей к себе домой под предлогом занятий. За определенную плату он проводил с ними "дыхательные тесты", которые в действительности оказались удушением с помощью полиэтиленового пакета. Когда ученики начинали биться в конвульсиях, пакет снимался.

Узнавшие обо всем родители обратились в правоохранительные органы. Ваганова задержали.

В соцсетях его называют "подражателем" маньяка Анатолия Сливко. Советский маньяк руководил туристическим клубом, водил школьников в походы. Он заманивал мальчиков в лес съемками в кино, где душил их и убивал.