Великобритания ускорила разработку плана отправки войск на Украину

Британские власти определились, какие подразделения армии королевства будут направлены на Украину, если попытки сторон конфликта вернуться к мирным переговорам увенчаются успехом.

Как сообщает Bloomberg, Лондон ускорил проработку плана отправки своего военного контингента на Украину. Британское оборонное ведомство подтвердило, что провело необходимый анализ на предмет того, "какие подразделения мы задействуем, как будем их разворачивать и какую роль они сыграют".

План еще требует согласования с другими участниками "коалиции желающих" и проверки на соответствие потребностям Украины. Его также придется привести в соответствие с условиями потенциального мирного соглашения между Москвой и Киевом, отметили в британском Минобороны.

Ранее британский министр обороны Джон Хили сообщал, что Лондон может направить своих военных на Украину только после завершения украинского конфликта с Россией. Политик утверждал, что Минобороны королевства уже пересматривает уровень готовности своей армии "к любому возможному развертыванию в Украине".

Однако по вопросу отправки на Украину западных военных не удалось достичь согласия внутри "коалиции желающих". Так, руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий подчеркивал, что "это не лучшее решение". Против этой идеи выступала и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.