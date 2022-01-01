Росавиация: Все закрытые с 2022 года аэропорты готовы возобновить работу

Все российские аэропорты, временно закрытые с 2022 года, готовы к открытию. Об этом рассказал в пятницу, 21 ноября, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров.

Как подчеркнул глава профильного ведомства, единственный приоритет — это обеспечение безопасности полетов. Окончательное решение о возобновлении работы аэропортов, с учетом всех факторов, остается за Министерством обороны России.

В случае принятия оборонным ведомством положительного решения Росавиация начнет формальный процесс по открытию аэропорта для регулярных рейсов гражданских воздушных судов, пообещал Ядров. Однако пока такого решения не было, нет ясности и по срокам, сообщает ТАСС.

В мае Ядров сообщал, что Росавиация обсуждает возобновление полетов с властями многих стран — по этому направлению ведется совместная работа с МИД, Минтрансом и Минэнокомразвития. Однако иностранным государствам требуются гарантии безопасности полетов, необходимого обслуживания и нераспространения санкционных ограничений.

В сентябре глава Росавиации рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину, что до 2030 года в России построят и обновят 75 аэропортов. Это поручение президента Владимира Путина находится на особом контроле федерального кабмина. В планах — за шесть лет увеличить интенсивность внутреннего авиасообщения в полтора раза.