Собянин рассказал о строительстве дороги "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе"

Один из крупнейших дорожных проектов Москвы, трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, будет завершён в следующем году. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс". Работы идут на финальном участке от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Также новую дорогу соединят с Московским скоростным диаметром.

"Хвост" магистрали - так строители называют последний пятый участок "Солнцево-Бутово-Варшавское" шоссе. Его протяженность три с половиной километра. Пройдет по прямой от улицы Поляны до Варшавского шоссе. Сейчас возводят один из самых сложных объектов - путепровод. Он "перешагнет" через железнодорожные пути МЦД-2. Соединить две части дороги при интенсивном движении поездов - задача со звездочкой. Специально для ее решения применили метод надвижки главной конструкции.

"Путепровод состоит из металлоконструкций в основном. Он надвигался по временным опорам, для этого сооружается две временные опоры в технической зоне РЖД. Металлоконструкции сейчас уже прошли полностью, и в ближайшее время будут опускаться на основные опорные части", - рассказал Алексей Ширяев, главный специалист.

Металлический пролет массой более полутора тысяч тонн двигали в ночное время, когда наступают так называемые технологические часы РЖД. Движение поездов приостанавливается, а строителям ничто не мешает выполнять свою работу.

"Данная технология позволила избежать основных сложностей со строительством так как не перекрывалось движение по железной дороге. Пролетное строение двигалось со скоростью один метр в минуту и состояло из пятнадцати металлических блоков", - сообщил Алексей Иванченко, заместитель управляющего проектом.

Благодаря последнему пятому участку "Солнцево-Бутово-Варшавское" шоссе улучшится транспортная доступность сразу нескольких районов на юге Москвы. О строительстве новой дороги на своих страницах в соцсетях рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"В составе финишного участка планируется построить и реконструировать свыше 14 километров дорог, включая тоннель, эстакаду-съезд и два путепровода, в том числе через пути МЦД-2. Для пешеходов сделают шесть подземных и три наземных перехода. Новая дорога будет соединена с Московским скоростным диаметром. Движение по связке между магистралями откроем одновременно с вводом в эксплуатацию пятого участка трассы - от улицы Поляны до Варшавского шоссе".

Улицы в Новой Москве станут намного свободнее. Увеличится скорость движения автомобилей, а значит в несколько раз сократится время в пути. В среднем дорога до центра займет всего двадцать минут. По сути, Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе разгрузит крупные магистрали.

"В первую очередь, это МКАД, а также местную улично-дорожную сеть, по которой сейчас происходит сообщение - улица Поляны, а также основной вклад в разгрузку произойдет за счет связи с МСД, и значительный вклад - улучшение транспортной доступности Варшавского шоссе", - отметил Сергей Степаненко, заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы.

Протяженность Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе больше 20 километров. Сегодня это один из самых крупных дорожных проектов Москвы, который связывает сразу пять магистралей - Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.