Приезжий из Нижнего Новгорода прятал наркотики в упаковки детского питания

В подмосковном Королеве задержан приезжий из Нижнего Новгорода, который пытался сбыть наркотики, замаскировав их для транспортировки в упаковки детского питания.

В его съемной квартире оперативники обнаружили четыре десятка коробок, а в них - почти 500 упаковок якобы с фруктовым пюре. Но экспертиза установила, что это метилэфедрон. Задержанный растворял его в воде и упаковал в детское питание.

Отправить груз злоумышленник собирался в Калининград. Действовал мужчина по указанию неизвестного из мессенджера, который предложил такую работу.