В Подмосковье арестовали полицейского, сбившего женщину на переходе

Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья арестовал бывшего полицейского, сбившего насмерть женщину на пешеходном переходе.

Мужчина пробудет в СИЗО до 19 января 2026 года, сообщили в СКР по Московской области.

Трагедия произошла 18 ноября на проспекте Красной Армии. Полицейский на Toyota Camry совершил наезд женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая скончалась до прибытия кареты скорой помощи.

Виновник бросил машину и скрылся с места аварии. СМИ пишут, что полицейский был в состоянии алкогольного опьянения. У погибшей остались двое детей.