Братья Добронравовы разругались в пух и прах

Братья Виктор и Иван Добронравовы рассказали, что, оказывается, вовсе не всегда были образцово-показательной счастливой семьей. Иван раскрыл, что долгое время был в очень серьезной ссоре с Виктором.

"У нас был долгий конфликтный период во время моего пубертата, даже в момент поступления наши отношения непросто складывались, были прямо баталии. Но нас учили, что в основе всего — любовь", - сообщил популярный актер.

Иван уточнил, что сейчас между ними полное взаимопонимание. "Недавно заехал к нему, мы проговорили всю ночь, не замечая времени", - отметил Добронравов.

Напомним, что представитель известной актерской династии Иван Добронравов сыграл свою первую главную роль в 13 лет в "Возвращении" Андрея Звягинцева. Сегодня актер считается одним из самых востребованных своего поколения. А недавно он дебютировал в роли кинорежиссера. На экраны вышел сериал "Никто не знает про Маньпупунер", который он снял с семьей, передает "Атмосфера".