Из высказываний предводителя киевского режима Владимира Зеленского можно сделать вывод, что Соединенные Штаты действительно отвели Украине неделю на принятие решения по проекту мирного соглашения с Россией.

Как утверждают украинские средства массовой информации, на встрече с представителями провластной партии "Слуга народа" Зеленский по поводу плана сказал, что предстоит "трудная" неделя переговоров.

При этом свою позицию по американскому проекту соглашения Зеленский выразил фразой "оснований считать, что Украину смогут дожать до сдачи национальных интересов, нет".

Украинские СМИ также пишут, что если президент США Дональд Трамп пригрозит Украине последствиями за отказ принять мирный план — например, в виде прекращения поставок оружия и разведывательных данных или введения американских санкций — Киев примет план. Без подобных угроз и ультиматумов украинские власти попытаются отказаться от соглашения либо внести в него принципиальные правки в свою пользу.

Между тем посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что "на собственных возможностях Киев дольше не протянет", поэтому без поддержки западных доноров конфликт на Украине едва ли сможет продолжаться. Запад при желании завершить конфликт на Украине может сделать это за три месяца.