Школьную программу в России не изменят из-за новой системы высшего образования

Российские власти не видят необходимости менять уже утвержденную школьную программу в связи с запланированным переходом на новую систему высшего образования. Об этом рассказал в пятницу, 21 ноября, министр просвещения России Сергей Кравцов.

Политик отметил, что эта тема "очень внимательно с экспертным сообществом и с нами обсуждается", Минпросвещения координируется с Министерством высшего образования и науки.

Поскольку "каких-то проблем сейчас не видим", вносить изменения в школьную программу из-за перехода к новой системе высшего образования не планируется, цитирует Кравцова "Интерфакс".

Тем временем заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) Владислав Гриб заявил, что Россия готова к переходу на 12-летнее школьное обучение, вопрос лишь во времени. По его мнению, переход к 12-летнему обучению позволит сохранить учительские кадры и обеспечит выпускникам возможность поступать в вузы в 18 лет.

В апреле Министерство просвещения России объявило, что вводит нормативы продолжительности выполнения домашнего задания для учеников младшей школы. Так, первоклассники должны тратить на домашку не более часа в день, к четвертому классу показатель вырастает вдвое.