Глава ФНС доложил Путину об итогах работы ведомства за 2025 год

Владимир Путин принял сегодня в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы. Даниил Егоров доложил президенту об итогах работы ведомства за этот год и достижении целевых показателей.
По прогнозам, на конец года рост доходов бюджета составит 8 процентов и достигнет 27 триллионов рублей. Причём, уже 70 процентов поступлений не являются нефтегазовыми. Приоритетом в работе ведомства остаётся создание комфортных условий для ведения бизнеса. С начала года 25 тысяч компаний воспользовались налоговой амнистией. Активно внедряется автоматизация процессов. Значительно сокращено количество и продолжительность проверок, а также число предоставляемых документов.
Егоров: Показываем налогоплательщикам те риски, которые мы видим у них, – у нас в этом году более 55 процентов налогоплательщиков уточнили сами, то есть без каких-либо контрольных мероприятий. То есть мы уже перешли половину, и я считаю, что это уже стабильная работа, изменившая глобально правила игры с точки зрения правил поведения и правил уплаты налогов.
Путин: По сути, это то, к чему мы, вы и стремились?
Егоров: Совершенно верно.
Путин: Преобразовывали всю эту систему работы с налогоплательщиками – как раз к этой цели и шли.
Егоров: Мне представляется, это более цивилизованный способ коммуникации, при котором издержки меньше и у бизнеса, и у нас, если мы друг друга хорошо слышим и реагируем.