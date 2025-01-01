Глава ФНС доложил Путину об итогах работы ведомства за 2025 год

Владимир Путин принял сегодня в Кремле руководителя Федеральной налоговой службы. Даниил Егоров доложил президенту об итогах работы ведомства за этот год и достижении целевых показателей.

По прогнозам, на конец года рост доходов бюджета составит 8 процентов и достигнет 27 триллионов рублей. Причём, уже 70 процентов поступлений не являются нефтегазовыми. Приоритетом в работе ведомства остаётся создание комфортных условий для ведения бизнеса. С начала года 25 тысяч компаний воспользовались налоговой амнистией. Активно внедряется автоматизация процессов. Значительно сокращено количество и продолжительность проверок, а также число предоставляемых документов.