Бойцы Вооруженных сил России завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное в Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Весёлое в Запорожской области. Об этом рассказали в пятницу, 21 ноября, в российском Министерстве обороны.

Как подчеркнуло ведомство во время регулярного брифинга, всего за минувшую неделю армия России освободила 16 населенных пунктов, включая Купянск. При этом противник за неделю потерял более 7690 боевиков в зоне спецоперации.

Также Минобороны сообщает в своем Telegram-канале, что в ответ на террористические атаки киевского режима ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК и энергетики Украины.

Ранее активное продвижение российской армии в зоне спецоперации называли важнейшим фактором, который принудит киевский режим согласиться на мирный план Соединенных Штатов. Источники утверждали, что именно успехи ВС России в боях склонили американского лидера Дональда Трампа к документу, который выполняет почти все требования Москвы.

Президент России Владимир Путин, посещая 20 ноября один из командных пунктов группировки "Запад", подчеркивал, что цели специальной военной операции должны быть безусловно достигнуты.