Объявившая о разводе дочь Кончаловского вышла в свет с другом детства

Недавно единственная дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария сообщила о разводе. А на днях ее заметили на публике в обществе неизвестного мужчины. Немедленно поползли слухи о новом романе дочери Кончаловского. Однако Мария развеяла их.

"Это мой потрясающий друг Виталий, друг детства, он очень хотел посмотреть фильм", - сообщила Кончаловская.

При этом Мария не стала скрывать, что у нее действительно есть новые романтические отношения. Однако делиться подробностями с журналистами она не захотела. "Я считаю, что в начале отношений никто не должен находиться в поле пары, которая пытается построить отношения", - приводит слова дочери Любови Толкалиной aif.ru.

Ранее Мария Кончаловская объяснила, почему рухнул ее брак. Оказалось, что Никита, хоть и старше на семь лет, еще не готов к детям и спокойной семейной жизни. Супруги разъехались еще весной, сейчас развод на завершающей стадии. Не было ни ссор, ни взаимных упреков. Просто оба поняли, что стали слишком разными.