Самолет потерпел крушение на авиасалоне Dubai Airshow

Авиакатастрофа произошла пятницу, 21 ноября, на 19-м международном авиасалоне Dubai Airshow.

Трагедия разыгралась в заключительный день работы одной из крупнейших мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. В интернете распространились кадры, запечатлевшие резкую потерю высоты и падение самолета, а также облако огня и дыма после столкновения воздушного судна с землей.

По предварительным данным, разбился индийский истребитель Tejas, который проводил демонстрационный полет, сообщает ТАСС. Представитель ВВС Индии подтвердил факт крушения, а также рассказал, что пилоту не удалось выжить. Причину катастрофы предстоит установить специальной комиссии.

13 ноября в России потерпел крушение самолет Су-30. В Министерстве обороны уточнили, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета самолет упал в безлюдном районе Карелии. Экипаж самолета погиб.