Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

День требует особой сдержанности! Ваш небесный босс Марс в конфликте с кармическими лунными узлами может провоцировать импульсивность и резкие слова.

Тельцы

Тема денег - минное поле сегодня: один неосторожный комментарий о тратах может разжечь серьезный конфликт. Лучше вам не обсуждать финансы в этот день.

Близнецы

В личных отношениях градус накален до предела: партнер может быть резким, вы - нетерпеливыми. Каждый уверен, что прав. Выход один: разойтись по углам и остыть.

Раки

Рабочие конфликты могут грянуть, как гром среди ясного неба. Коллеги или начальство способны задеть за живое, но все же постарайтесь отвечать им корректно.

Львы

Творческие дела или проблемы с детьми вызовут раздражение. Что-то пойдет не по плану, и вы будете готовы все бросить. Не принимайте решений сгоряча!

Девы

Настройтесь на спокойную волну с самого утра. Бытовые дела, семейные обязанности – мелочи, способные вас завести и испортить день не только себе, но и другим.

Весы

Переговоры или оформление документов под вопросом. Бюрократическая волокита может довести до белого каления – если возможно, перенесите дела на другой день.

Скорпионы

Денежные вопросы сегодня – ваше уязвимое место: есть риск сделать ошибку при переводе денег или поссориться с кем-то из-за финансов. Не совершайте крупных покупок!

Стрельцы

Марс в вашем знаке явно не в себе - он толкает на необдуманные поступки, а вы в центре этого напряжения. Сохраняйте спокойствие - это ваш экзамен на самоконтроль.

Козероги

Накопившиеся обиды могут вырваться наружу самым неподходящим образом. Найдите безопасный выход эмоциям - спорт, уборка, танцы, только не срывайтесь на людей.

Водолеи

Битвы в соцсетях не обойдутся без вас! Чей-то пост или комментарий спровоцирует желание ввязаться в спор. Лучше закройте приложение и купите себе кофе.

Рыбы

На работе кто-то будет давить, что-то требовать, настаивать. Отвечайте четко и по делу, без лишних эмоций, не позволяйте втянуть себя в глупый и ненужный конфликт.