Сумишевский ответил на пассаж Пугачевой: "Было много того, о чем бы не стоило говорить"

Несколько недель назад Алла Пугачева дала большое интервью. Оно длилось более двух часов, было поднято много тем. В том числе зашла речь и о представителях отечественного шоу-бизнеса. Так, Примадонна высоко оценила певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов), но сделала поправку.

"...И весь мир бы у него надолго в ногах лежал, потому что это вечное творчество. Он даже круче был бы Сумишевского, который мне тоже очень нравится. Сейчас мне, конечно, смотреть на это больно, но бабло победило добро", - заявила Пугачева.

Пассаж Примадонны дошел и до самого Ярослава Сумишевского. Он сказал, что через знакомых узнал о том, что был упомянут в интервью легендарной артистки. "Было много того, о чем бы не стоило говорить... Мне показалось, что Алла Пугачева, наоборот, все обдумала и говорит обо всем очень взвешенно. И все вопросы, которые ей задавали, были согласованы", - высказал мнение Ярослав Сумишевский в беседе с Teleprogramma.org.

Отметим, что Ярослав Сумишевский на пике славы. Его концертный график расписан на месяцы вперед. Напряженная работа помогла артисту пережить большое горе: четыре года назад в автокатастрофе погибла его любимая женщина Наталья, мать его пятилетнего сына Мирослава.