Песков высказался о плане США: "Не хотим переговоров в мегафонном режиме"

Кремль хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не будет вести их в "мегафонном режиме". Такое заявление сделал в пятницу, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ответ на многочисленные публикации о новом мирном плане Соединенных Штатов по Украине Песков заявил, что "есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается".

При этом Россия "остается на платформе тех обсуждений, которые состоялись в Анкоридже" и осведомлена о наличии "возможных модификаций" плана США по урегулированию конфликта на Украине. Однако официально Москва ничего от Вашингтона не получала, подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем политик подтвердил, что российско-американские контакты не прекращаются. Он также уточнил, что Москва предпочитает рассматривать решение украинского вопроса и свои отношения с Вашингтоном как два разных трека, сообщает РИА Новости.

Ранее источники отмечали, что если президент США Дональд Трамп пригрозит Украине последствиями за отказ принять мирный план — например, в виде прекращения поставок оружия и разведывательных данных или введения американских санкций — Киев примет план. Без подобных угроз и ультиматумов украинские власти попытаются планом манкировать.