Россиян предупредили, чем грозит распитие алкоголя на общем балконе

Распитие алкогольных напитков на общих балконов многоквартирных жилых домов в России наказывается административными штрафами. Об этом рассказал в пятницу, 21 ноября, общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как пояснил специалист в комментарии NEWS.ru, подъездные балконы, доступ к которым есть с лестничной клетки, закон относит к общедомовому имуществу, как и лестницы, лифты или коридоры. В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) содержится норма, запрещающая употребление алкогольной продукции в подобных местах. Раскошелиться за такое нарушение придется на сумму от 500 до 1,5 тысячи рублей.

При этом личный балкон, входящий в состав квартиры, считается частной собственностью и не подпадает под определение общественного места. Однако употребление алкоголя на таком балконе не должно сопровождаться нарушением общественного порядка и прав других людей, иначе к ответственности могут привлечь уже по другим статьям.

Ранее сообщалось, что в Московской области организациям общественного питания, вход в которые расположен во дворах многоквартирных жилых домов, разрешат реализовывать алкогольную продукцию только в течение двух часов в день — с 13:00 до 15:00. Столь жесткое ограничение на торговлю спиртным вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Власти Республики Алтай решили официально запретить продажу алкоголя по выходным дням, а также ограничить торговлю спиртными напитками в будни. Эту инициативу глава региона Андрей Турчак объяснил необходимостью укрепления общественного здоровья, в том числе — за счет сокращения потребления алкоголя.