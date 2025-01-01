Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послом Азербайджанской Республики в Москве Рахманом Сагибом оглы Мустафаевым. Об этом рассказала в пятницу, 21 ноября, пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломаты обсудили повреждение комплекса зданий азербайджанской дипломатической миссии в Киеве. Украинские власти обвиняли российских военных в нанесении целенаправленных ударов.

Однако было установлено, что посольство пострадало, по всей вероятности, из-за некорректной работы средств противовоздушной обороны ВСУ, предположительно — из-за падения ракеты Patriot.

Москва выразила Баку глубокое сожаление в связи со случившимся. Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение развития двусторонних связей, сообщается на официальном сайте МИД России.

За неделю до этого российскому послу в Азербайджане вручили ноту протеста. В республике утверждали, что из-за действий российской армии "повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства". Масла в огонь подливал предводитель киевского режима Владимир Зеленский, обвинявший ВС России в атаках на дипломатические представительства.

Однако дипломатический источник рассказал РИА Новости, что "воронка от удара", которую Киев выдавал за якобы свежий след от "Искандера", можно найти на снимках этого места с лета 2025 года. По словам собеседника агентства, если бы имел место подрыв боевой части "Искандера", повреждения получили бы все близлежащие строения в городе.