Наталия Орейро приучила сына к ручному труду: вот чем занимается ребенок звезды "Дикого ангела"

Наталия Орейро прославилась в России после того, как на экраны вышел сериал "Дикий ангел". Актриса несколько раз посещала нашу страну, выступала с концертами, неизменно имея оглушительный успех. С тех пор прошло много лет, однако актриса продолжает сниматься в кино, участвовать в рекламных кампаниях, а также продвигать собственный бизнес.

Что касается личной жизни, то почти 25 лет она состоит в союзе с аргентинским рок-музыкантом Рикардо Мольо. 13 лет назад у пары родился сын Мерлин Атауальпа. В новом интервью Наталия рассказала, что у мальчика нет гаджетов. Она уверена, что у него еще будет время их постичь. Зато у ребенка есть много других увлечений.

"Мой сын очень любит шахматы, а еще ему нравится работать по дереву. В этом году он как раз заканчивает свои собственные деревянные шахматы под руководством мастера плотника. Еще он занимается оригами и парусным спортом, который называется "Оптимист", плавает на небольшой парусной лодке. А еще занимается стрельбой из лука и верховой ездой. Мы всячески поддерживаем его интерес к ручному труду. Ему нравится все механическое. Он увлекается рисунком и обожает старые автомобили. У сына есть мини-"Лада", которую я привезла ему из России в подарок. Атауальпа любит все, что связано с работой руками. Он вообще не из тех детей, которые что-то просят", - рассказала Орейро.

А еще всей семьей они любят ходить в кино и смотреть старые фильмы, а потом обсуждать их. Кроме того, Наталия постаралась привить сыну любовь к России. Она рассказала, что Мерлин подготовил для итоговой школьной выставки проект, посвященный нашей стране. "Мы проделали огромную работу. Подготовили материалы о покорении космоса российскими космонавтами. Я рассказала ему историю первой женщины в космосе, и мы вместе ее нарисовали", - сообщила Наталия.

На Новый год актриса вместе с мужем и сыном отправится к родителям в Уругвай (сами они живут в Аргентине). Наталия сообщила, что намерена только отдыхать и готовить, передает "КП".