Для Вооруженных сил Украины сложилось крайне тяжелая ситуация. Это признал начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Как заявил Гнатов в интервью Die Zeit, отвечая на вопрос о нехватке личного состава в украинской армии, "положение очень тяжелое, этот военный год довел нас до изнеможения" (цитата по РИА Новости).

За несколько дней до этого главком ВСУ Александр Сырский жаловался в соцсетях, что для украинской армии "значительно ухудшилась ситуация на александровском и гуляйпольском направлениях", Вооруженные силы Украины "ведут изнурительные бои".

Российские бойцы продолжают наступать по всей линии фронта. Министерство обороны России 21 ноября рассказало, что за прошедшую неделю российская армия освободила 16 населенных пунктов, включая Купянск. При этом противник за неделю потерял более 7690 боевиков в зоне спецоперации.

Президент России Владимир Путин, посещая один из командных пунктов группировки "Запад", подчеркивал, что военные ВСУ должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Российский лидер поинтересовался у начальника Генштаба ВС России, удается ли создать надлежащие условия.