Штурмовые отряды 51-й армии ВС России продолжают наступление в южной части Димитрова в ДНР. Бойцы группировки "Центр" пресекли попытки боевиков ВСУ покинуть город, сообщило Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что сорваны пять попыток подразделений 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения. Боевики прорывались в северном направлении при поддержке бронетехники. В результате уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины.

Еще шесть атак ВСУ предприняли в направлении Красноармейска. Уничтожено до 50 боевиков и два бронетранспортера. Всего за неделю на этом направлении российская армия уничтожила свыше 1700 военных ВСУ.