Горе в семье Эммануила Виторгана: "Ушла тихо, легко, во сне, никого не тревожа..."

В семье прославленного артиста Эммануила Виторгана горе. Печальную новость знаменитый актер сообщил на своей официальной страничке в запрещенной сети "Инстаграм". Умерла мать его супруги Ирины Млодик Римма.

"Дорогие друзья! Ушла наша дорогая РИММОЧКА, наша МАМОЧКА, наша БАБУШКА. Моя любимая ТЕЩА... Тихо, легко, во сне, никого не тревожа…" - сообщил Эммануил Виторган.

Артист рассказал, что прощание состоится 23 ноября на "Новом Востряковском, иудейском кладбище "Южное". Затем в Культурном центре Эммануила Виторгана пройдут поминки.

В Сети комментаторы выразили свои соболезнования актеру и его безутешной супруге. Причем не остались в стороне и знаменитости. Виторганов поддержали Екатерина Одинцова, Лолита Милявская, Лариса Рубальская и многие другие.

Напомним, в 61 год Эммануил Виторган женился в третий раз. Невестой стала 38-летняя предпринимательница Ирина Млодик, давняя подруга семьи. Никто не мог подумать, что эта дружба обернется романом.

Однажды Эммануил Гедеонович позвонил Ирине с просьбой об одолжении. Не зная, о чем идет речь, она согласилась, но вместо просьбы услышала предложение руки и сердца. В 2000 году они отправились в ЗАГС и до сих пор вместе. В семье подрастают дочки Этель и Клара.