Эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это сейчас. Пространство для свободы принятия решения украинским лидером сокращается по мере утраты Украиной территорий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что Зеленскому пора принять ответственное решение по урегулированию конфликта с Россией - потом будет поздно. Путь один: принуждение украинского лидера и его режима к мирному решению вопроса. Продолжение боевых действий для киевского режима бессмысленно и опасно.

Зеленский ранее заявил, что следующая неделя будет сложной, так как ожидаются тяжелые переговоры по предложенному Вашингтоном мирному соглашению. По словам главы киевского режима, Украину не смогут "дожать" до сдачи национальных интересов, передает ТАСС.