Киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что по мере утраты территории в ходе наступательных действий российской армии пространство для свободы действий у Зеленского сокращается. Но пока признаков того, что глава нынешнего украинского режима осознает это, не наблюдается. Сейчас он активно консультируется со своими европейскими покровителями по предложенному США новом плану урегулирования конфликта, который им явно не нравится.

Репортаж Александра Панюшкина.