Суд Екатеринбурга отправил учителя-маньяка в СИЗО

Днем - руководитель народного ансамбля. В свободное от работы время - маньяк-душитель. 33-летний педагог Артем Ваганов из Екатеринбурга испытывал своих учеников на прочность, якобы проверяя дыхательные возможности. Мол это как раз то, что нужно музыкантам. После получаса с пакетом на голове ребенок из-за гипоксии начинал биться в конвульсиях. На лице мужчины тем временем – абсолютное спокойствие.

Видео полицейским анонимно передали родители одного из пострадавших. Сколько их - еще предстоит установить следствию. Известен лишь возраст - от 10 до 15 лет. В причинении вреда здоровью Ваганов сознался.

Опасные дыхательные эксперименты педагог-душитель проводил у себя дома. Куда и заманивал воспитанников - якобы настроить инструменты. Молчание учеников Ваганов щедро оплачивал, для чего даже набрал кредитов. Если деньги не помогали, в ход шли прямые угрозы.

"С оперуполномоченными демонстрировать из себя так называемого бывалого он не стал. И дал полный расклад своей противоправной деятельности. При осмотре его жилища представители МВД обнаружили и изъяли настольную книгу подозреваемого под названием "Маньяк Фишер", - сообщили в МВД.

Был еще аккаунт в соцсети с псевдонимом "Анатолий Сливко". Так звали одного из самых кровавых серийных убийц-педофилов Советского Союза. Тоже учитель - заслуженный, руководил туристическим клубом в Ставрополье. С 1964-го по 1985-й якобы ставил эксперименты со своими воспитанниками. Все тщательно документировал и даже снимал на видео. Жертв - минимум 7. Тоже мальчики от 10 до 15 лет. Расстреляли маньяка в 1989-м.

Коллеги Ваганова перешептываются: "А ведь так и не скажешь". С виду – приличный человек. Ну да, иногда срывался на детей, те жаловались родителям. А он в ответ сетовал, что его якобы оговорили.

Из школы педагог уволился по собственному желанию. Суда он будет дожидаться под стражей. Ваганову грозит до 15 лет лишения свободы. Если, конечно, не выяснится, что кто-то из детей не пережил смертельно опасного эксперимента.