В Воронеже подорвут взрывоопасные элементы ракет ATACMS

В садовом товариществе на юго-западе Воронежа нашли взрывоопасные элементы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

"Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 метрах от ближайших строений, а другой - возле дачного дома", - уточнил он, добавив, что территория оцеплена.

Как объяснили саперы, транспортировка невозможна. Единственный вариант - подрыв на месте. При этом, скорее всего, будут повреждены несколько близлежащих строений. Их собственники получат компенсации.

Днем 18 ноября над Воронежем сбили четыре ракеты ATACMS. Обломки повредили повредили несколько зданий.