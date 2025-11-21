Вашингтон пригрозил Киеву прекратить поставки оружия и разведданных

Украина сталкивается с сильным давлением со стороны США. Вашингтон настаивает на согласии Киева с рамками предложенной Белым домом мирной сделки с Россией, переходя к угрозам прекратить предоставление разведданных и оружия, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники агентства утверждают: Вашингтон хочет, чтобы украинская сторона подписала проект уже к следующему четвергу. Ранее британская газета Financial Times также утверждала, что США ожидают от Владимира Зеленского подписания плана до 27 ноября.

В Кремле тем временем заявили, что официально Москва не получала информации о плане США. Отмечается, что есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается.